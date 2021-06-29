Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 28 июня

28 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в четвертьфинал турнира. Оба матча получились крайне насыщенными и драматичными.

В первом матче игрового дня сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени. Этот матч стал вторым по результативности за всю историю чемпионатов Европы, а сборная Испании стала первой национальной командой в истории Евро, за которую в одном матче забили сразу пять разных футболистов.

Во втором матче игрового дня сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. В этой встрече было всё: сначала выигрывали одни, потом другие ушли в отрыв, далее последовал камбэк, напряжённые экстра-таймы и вишенка на торте – серия пенальти. Удачливее в «футбольной лотерее» оказались швейцарцы. Хотя более точной будет формулировка: неудачливее оказались французы. Решающий пенальти в составе сборной Франции не реализовал её лидер и главная звезда – Килиан Мбаппе.

Таким образом, по итогам игрового дня сформировалась ещё одна четвертьфинальная пара Евро-2020: Швейцария – Испания (2 июля, 19:00 мск).