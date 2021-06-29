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Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 28 июня

Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 28 июня
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28 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в четвертьфинал турнира. Оба матча получились крайне насыщенными и драматичными.

В первом матче игрового дня сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени. Этот матч стал вторым по результативности за всю историю чемпионатов Европы, а сборная Испании стала первой национальной командой в истории Евро, за которую в одном матче забили сразу пять разных футболистов.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
28 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 5
ДВ
Испания
1:0 Педри – 20' (автогол)   1:1 Сарабия – 38'   1:2 Аспиликуэта – 57'   1:3 Ф. Торрес – 76'   2:3 Оршич – 85'   3:3 Пашалич – 90+2'   3:4 Мората – 100'   3:5 Оярсабаль – 103'

Во втором матче игрового дня сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. В этой встрече было всё: сначала выигрывали одни, потом другие ушли в отрыв, далее последовал камбэк, напряжённые экстра-таймы и вишенка на торте – серия пенальти. Удачливее в «футбольной лотерее» оказались швейцарцы. Хотя более точной будет формулировка: неудачливее оказались французы. Решающий пенальти в составе сборной Франции не реализовал её лидер и главная звезда – Килиан Мбаппе.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
28 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 3
4 : 5
Швейцария
0:1 Сеферович – 15'   1:1 Бензема – 57'   2:1 Бензема – 59'   3:1 Погба – 75'   3:2 Сеферович – 81'   3:3 Гавранович – 90'

Таким образом, по итогам игрового дня сформировалась ещё одна четвертьфинальная пара Евро-2020: Швейцария – Испания (2 июля, 19:00 мск).

Календарь Евро-2020
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