Представитель «Спартака»: Газизов ушёл через четыре месяца и требует зарплату за пять лет

Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, прокомментировала итоги нового судебного заседания.

«У Федуна есть свои представители, у меня нет полномочий комментировать что-то в отношении между ним и Газизовым. Но с учётом того, как господин Газизов высказывался в предыдущих интервью о том, что со «Спартаком» у него нет договорённостей, есть только с господином Федуном, я не знаю, о чем идёт речь. Видимо, в этих договорённостях Федун был введён в заблуждение.

Есть ли понимание, почему сторона Газизова хочет перевести дело в суд общей юрисдикции? Конечно, в Уфу, там, где Родина. Всем всё понятно. Хотят рассматривать дело на понятной для себя подсудной территории. Поймите правильно, у человека есть трудовой договор, он приходит на работу, через четыре месяца, как следует из его же интервью, говорит: «Мне в этом клубе тесно, он слишком консервативен. Мои нововведения не одобряют акционеры». Он становится заложником желаний и невозможности их исполнения. И есть известный тост: выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. У Газизова со «Спартаком» этого не случилось. Не из-за того, что он плохой руководитель, «Спартак» — клуб со своими консервативными правилами. Может, Газизов рассчитывал или обсуждал с кем-то, что ему расширят полномочия. К сожалению, «Спартак» не был готов, и этого не случилось.

Человек через четыре месяца уходит и говорит: «Выдайте мне зарплату за мои пять лет». Если вы посчитаете, то это вся заработная плата, если бы Газизов ходил на работу. Плюс, «если Урунов будет продан, дайте мне ещё вот столько». Это уже не трудовые отношения. Когда Федуну было поручено разорвать с Газизовым трудовой договор, общество получило дополнение к договору, которое обязывает его к выплатам. Прочитав всё, что было подписано, «Спартак» признаёт требования своего акционера. Присоединятся ли к активам другим акционеры, мне сложно сказать», — передаёт слова Завьяловой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.