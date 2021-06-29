Кевин Де Брёйне отпраздновал 30-летие в расположении сборной Бельгии. Видео
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне отпраздновал день рождения в расположении бельгийской команды. Вчера, 28 июня, хавбеку исполнилось 30 лет.
Во время командного завтрака игроку вынесли именинный торт с изображённой на нём цифрой 30. Партнёры по сборной поаплодировали Де Брёйне и поздравили его с юбилеем, после чего попробовали торт.
Напомним, Де Брёйне не смог завершить матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0) из-за повреждения. Игрок покинул поле в начале второго тайма.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 22:00 мск.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
20:46
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:22
-
20:22
-
20:12
-
19:55
-
19:54
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:42
-
18:28
-
18:24
-
18:09
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:18
-
17:16
-
17:02
-
16:50
-
16:37
-
16:19
-
16:10
-
16:01
-
15:59
-
15:56
Партнерский контент