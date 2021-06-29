Кевин Де Брёйне отпраздновал 30-летие в расположении сборной Бельгии. Видео

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне отпраздновал день рождения в расположении бельгийской команды. Вчера, 28 июня, хавбеку исполнилось 30 лет.



Во время командного завтрака игроку вынесли именинный торт с изображённой на нём цифрой 30. Партнёры по сборной поаплодировали Де Брёйне и поздравили его с юбилеем, после чего попробовали торт.

Напомним, Де Брёйне не смог завершить матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0) из-за повреждения. Игрок покинул поле в начале второго тайма.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 22:00 мск.