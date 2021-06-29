Червиченко: Украина сильнее России. У нас нет действий в атаке, кроме как «грузи на Дзюбу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча сборной Украины со Швецией в 1/8 финала Евро сравнил украинскую команду с российской.

«После вчерашнего возвращения Швейцарии с кладбища от Евро можно ждать всё что угодно. Хоть мы все и будем болеть за Украину, у них вряд ли получится выйти в четвертьфинал Евро. Какая бы там ни была ментальность — а украинцы более упёртые — но, если у них не будет получаться, они не смогут отыграться как хорваты и швейцарцы. Базово шведы посильнее, но всё возможно. Если Украина поведёт, могут упереться, отстоять результат и поймать на контратаке. Мне понравилась игра шведов, они быстрые и непринуждённые.



Сборная Украины сильнее сборной России. У нас команда разобранных элементов. Если мы представим команду как часы, где все шестерёнки попадают одна в другую, маятник двигается, то у нас всё разобрано. У нас есть шестерёнки неплохие, но они не взаимодействуют друг с другом. Именно из-за этого нет движения аппарата. У нас нет и рисунка игры в атаке и обороне, никаких атакующих действий, кроме как «грузи на Дзюбу». У нас даже и шестерёнки подобраны неправильно по своему диаметру, подбор игроков не соответствует ничему. Ошибка Зобнина даже рассчитывается в пропорциях 30 процентов на Романа, 30 — на Сафонова и 40 — на Черчесова. Станислав Саламович не сыгрывал их, и игроки друг друга не чувствуют.



Если мы перейдём к сухой статистике: Головин играет в топовом клубе, а Миранчук лавку полирует в «Аталанте» в основном. В Украине один Зинченко перевешивает всех наших легионеров, он чемпион чемпионов в «Манчестер Сити». Плюс у них есть Ярмоленко и Малиновский. К тому же мало играет Цыганков, который отлично себя проявляет в киевском «Динамо». Это показывает, что на украинцев больший спрос в Европе. Да, и не будем забывать, что у нас не взяли Смолова и по вратарям есть вопрос, а Фёдор не лучше Цыганкова того же. Смолов бы только «скамейку» разнообразил, а то у нас один столб больше другого. Украина на сегодня сильнее, чего тут душой кривить. Надо об этом говорить честно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.