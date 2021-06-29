Билялетдинов: если представить Россию на месте Украины, у нас не было бы шансов со шведами

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что у сборной России не было бы шансов против национальной команды Швеции.
«Украина вышла из группы, а это значит, что в игровом плане дела у них обстоят лучше. У обеих команд было по три очка, но куда деваться от жеребьёвки? И нам, и им достались сильные соперники в группе. Украина проиграла в фееричном матче голландцам, а потом Нидерланды без шансов уступили чехам. Тут очень трудно предугадать. Если представить сборную России на месте украинцев, то, учитывая, как мы играли в группе, у наших не было бы шансов против шведов», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня, 29 июня, сборная Швеции встретится с национальной командой Украины. Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 29 июня 2021
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