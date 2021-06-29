Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хендрикс: конечно, я хочу играть больше в «Спартаке». Ожидаю многого от нового сезона

Хендрикс: конечно, я хочу играть больше в «Спартаке». Ожидаю многого от нового сезона
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс после поражения от «Нефтчи» (1:2) поделился ожиданиями от сезона-2020/2021.

«Конечно, я хочу играть больше. Хорошо, что я прибыл зимой: было сложно, но для акклиматизации самое то. Если сравнивать с Нидерландами, то тут упор больше на физику, больше вертикальной игры. Думаю, что я улучшил свою физическую подготовку. Ожидаю многого от нового сезона.

В России футбол больше по типу «бей-беги»? Нет-нет, абсолютно не так. Некоторые так считают, но здесь отличные игроки. Команды играют позиционно, много комбинаций в игре», — цитирует Хендрикса Sport24.

В товарищеском матче московский «Спартак» проиграл азербайджанскому «Нефтчи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бакинской команды.

Новость по теме
«Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021