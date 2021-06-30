Тренер сборной Швеции: сказал Шевченко, что его игроки занимались симуляцией!

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал о причине перепалки с наставником национальной команды Украины Андреем Шевченко.
«У нас хорошая команда, и мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся. У нас было очень много голевых моментов, но мы и в штангу попадали, и в перекладину, но не забивали. Да, украинцы тоже создавали моменты, но мы верили в себя, верили в то, что забьем. Мы были очень близки к тому, чтобы победить в основное время.
К сожалению, этого не произошло. А красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось. Хотя, опять же, мы почти довели дело до послематчевых пенальти.
Нам очень тяжело сейчас. Очень тяжело пока принять этот результат. И мне как тренеру было тяжело что-то сказать в раздевалке после такого матча. Подумаем об этом всём позже.
Я высказал главному тренеру сборной Украины своё недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился», — цитирует Андерссона Sport.ua.
- 30 июня 2021
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