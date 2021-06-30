Форвард сборной Украины Беседин пропустит полгода после жуткой травмы в матче со Швецией

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о результатах обследования форварда Артёма Беседина, получившего тяжёлую травму в матче 1/8 финала Евро Швеция — Украина (1:2 д.в.).
«Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев», — приводит слова Шморгуна пресс-служба «Динамо».
На 98-й минуте встречи защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко въехал в колено Беседина. Судья удалил шведа, а украинец не смог продолжить игру. Команда Шевченко в дополнительное время победила со счётом 2:1.
- 30 июня 2021
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