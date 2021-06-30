Корниленко: порадовался за Украину, они показали содержательный футбол

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от выступления сборной Украины на Евро-2020.
«Вчера порадовался за победу сборной Украины — всё равно это страна из постсоветского пространства, играют молодые ребята. Почему бы не порадоваться за их успех? Все будут помнить результат — Украина прошла дальше, показав довольно содержательный футбол. Соглашусь, что команда выглядит гибко: вышли в три центральных защитника, видимо, подстраиваясь под сборную Швеции. Молодая и задорная команда, показывает интересный футбол. Если мы вспомним предыдущий состав украинцев, где играли Коноплянка, Селезнёв, то это тоже было успешное поколение. А молодые ребята довольно успешно их заменяют. Из прежних ребят остался Ярмоленко, Пятов где-то есть, с которым я играл, успевал ещё огорчать его. Идёт хорошая смена поколений, есть развитие.
Про Шевченко как тренера мне судить тяжело, потому что, говоря о тренере в клубе, он, конечно, оценивается по результату, прогрессу футболистов. А в сборной, наверное, только по результату, о каком-то прогрессе игроков говорить тяжело. Он правильно использует каждого игрока, его сильные стороны. Команда смотрится довольно-таки неплохо. Сейчас появляется много гибридных схем, порой, команда начинает играть в четыре защитника, при обороне — в пять, при атаке начинает в три. В будущем штампов будет всё меньше и меньше.
Может, с Шевченко мы пересеклись на дне, посвящённом годовщине Лобановского. Вроде он там был. Также я участвовал в турнире, который был посвящен Лобановскому. Знаю, что Шевченко — неплохой молодой тренер с сильными помощниками. По всей видимости, его ждёт неплохая тренерская карьера. Будем следить, всё-таки в детстве мы все болели за Шевченко, когда он играл в «Милане». Сейчас люди следят и переживают за него как за главного тренера сборной Украины», — сказал Корниленко в эфире подкаста «Чемпионата».
- 30 июня 2021
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:59
-
17:58
-
17:43
-
17:40
-
17:24
-
17:24
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
17:00
-
16:53
-
16:48
-
16:40
-
16:33
-
16:27
-
16:12
-
16:11
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:39