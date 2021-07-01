«Фиорентина» рассталась с Мартином Касересом

Защитник сборной Уругвая Мартин Касерес покинул «Фиорентину». Об этом свидетельствует пост в клубном «твиттере».
Пресс-служба «фиалок» попрощалась с 34-летним футболистом, поблагодарив его за игру. Накануне, 30 июня, у Мартина истёк контракт с клубом.
Касерес выступал за «Фиорентину» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Ювентуса», «Лацио», «Вероны», «Саутгемптона», «Севильи», «Барселоны», «Рекреативо» и «Дефенсор Спортинг», воспитанником которого является. В минувшем сезоне игрок провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола, отдал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.
В настоящее время Касерес выступает со сборной Уругвая на Кубке Америки — 2021. Команда преодолела групповой этап и сыграет в четвертьфинале с Колумбией.
- 1 июля 2021
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:20
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:01
-
12:56
-
12:43
-
12:31
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:38
-
11:29
-
11:18
-
10:51
-
10:48