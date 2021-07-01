«Фиорентина» рассталась с Мартином Касересом

Защитник сборной Уругвая Мартин Касерес покинул «Фиорентину». Об этом свидетельствует пост в клубном «твиттере».



Пресс-служба «фиалок» попрощалась с 34-летним футболистом, поблагодарив его за игру. Накануне, 30 июня, у Мартина истёк контракт с клубом.



Касерес выступал за «Фиорентину» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Ювентуса», «Лацио», «Вероны», «Саутгемптона», «Севильи», «Барселоны», «Рекреативо» и «Дефенсор Спортинг», воспитанником которого является. В минувшем сезоне игрок провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола, отдал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.



В настоящее время Касерес выступает со сборной Уругвая на Кубке Америки — 2021. Команда преодолела групповой этап и сыграет в четвертьфинале с Колумбией.

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