Двойник Клоппа оказался мультимиллионером

Стала известна личность мужчины, набравшего популярность среди футбольных болельщиков благодаря своему сходству с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.



Как сообщает Daily Mail, двойником немецкого специалиста оказался Рэй Корнуэлл, 61-летний мультимиллионер и застройщик. Его компания базируется в центре Лондона. Помимо этого, он владеет отелем во Франции и сетью ресторанов в Мексике.



«Около 60 процентов людей, с которыми я встречаюсь во время своих перформансов, верят, что я Юрген. Возле «Уэмбли» ко мне подошли репортёры из Германии и начали говорить на немецком. Мне пришлось сказать им, что я не настоящий Клопп. Если даже они перепутали меня с Юргеном, то нет ничего удивительного, что это делают англичане. Я дурачу людей постоянно.



Я состоятельный человек, поднявшийся после небогатого детства на юго-востоке Лондона. Вы скажете, что я очень успешен, но что действительно приносит мне удовольствие, так это пародии на Клоппа. Обожаю этим заниматься», — сказал Корнуэлл.

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