Двойник Клоппа оказался мультимиллионером

Стала известна личность мужчины, набравшего популярность среди футбольных болельщиков благодаря своему сходству с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
Как сообщает Daily Mail, двойником немецкого специалиста оказался Рэй Корнуэлл, 61-летний мультимиллионер и застройщик. Его компания базируется в центре Лондона. Помимо этого, он владеет отелем во Франции и сетью ресторанов в Мексике.
«Около 60 процентов людей, с которыми я встречаюсь во время своих перформансов, верят, что я Юрген. Возле «Уэмбли» ко мне подошли репортёры из Германии и начали говорить на немецком. Мне пришлось сказать им, что я не настоящий Клопп. Если даже они перепутали меня с Юргеном, то нет ничего удивительного, что это делают англичане. Я дурачу людей постоянно.
Я состоятельный человек, поднявшийся после небогатого детства на юго-востоке Лондона. Вы скажете, что я очень успешен, но что действительно приносит мне удовольствие, так это пародии на Клоппа. Обожаю этим заниматься», — сказал Корнуэлл.
- 1 июля 2021
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:20
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:01
-
12:56
-
12:43
-
12:31
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:38
-
11:29
-
11:18
-
10:51
-
10:48