Форвард сборной Украины Яремчук о матче с Англией: нам очень важно оставаться голодными

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о предстоящем матче со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Это будет тяжёлый матч для нас, Англия — очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого её игрока, но попробуем показать что-то, чем сможем её удивить. Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецией, у нас максимальная концентрация на грядущий игре. Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на этом турнире. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра — как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле», — приводит слова Яремчука официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.