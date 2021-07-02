Станислав Черчесов объяснил, зачем делал обратные замены Андрея Мостового

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, зачем делал обратные замены полузащитника Андрея Мостового.



«Жалко, что Захарян и Мостовой не попали на турнир. Один сразу покинул нас, второй — потом. Мне ваши коллеги не раз задавали вопрос, зачем я его беру. У нас были с ним разговоры, мы всё с ним обсуждали. Я его два раза менял после того, как выходил на поле. Это неприятный момент, даже для меня. Один раз поменял, потому что он не был готов, во второй раз — из тактических соображений. Он был в окончательном списке, прекрасно провёл сбор, но, видите, пандемия как выкосила», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.