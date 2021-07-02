Станислав Черчесов рассказал, за что ругал игроков сборной России после матча с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об ошибках, допущенных на чемпионате Европы — 2020.



«Ошибки? Что подразумевается под ошибками? Я уже говорил. Когда ты видишь на поле команду, которая не соответствует твоему нутру… Как думаете, за что я ругал команду после поражения в матче Бельгией (0:3. — Прим. «Чемпионата»)? Мы ни одной жёлтой карточки не получили. Вот за это я им высказал. Я не смог стерпеть и сразу после игры сказал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.