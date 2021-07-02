Шкурин и Гогуа не полетели с ЦСКА на второй сбор в Австрии

Пресс-служба ЦСКА опубликовала состав футболистов, которые примут участие во втором летнем сборе в Австрии.

Отмечается, что Лассана Н’Диайе и Илья Шкурин не полетели в связи с переговорами с другими клубами, в том числе российскими, о возможном переходе. Сказано также, что Седрик Гогуа в понедельник пройдёт дополнительное медицинское обследование в Москве, а Никола Влашич присоединится к красно-синим 10 июля.

Фото можно посмотреть в "твиттере" ЦСКА.

Сообщалось, что нападающий Илья Шкурин может продолжить карьеру в Израиле. В услугах 21-летнего белоруса заинтересован «Хапоэль» Тель-Авив. Форвард Н’Диайе провёл вторую часть сезона в «Велесе». Он присоединился к армейцам в 2018 году.

Влашич вместе со сборной Хорватии принимал участие на Евро-2020. Хорваты на стадии 1/8 финала уступили Испанцам (3:5 ДВ).