Игрок «Алании» Хубулов извинился перед теннисисткой Касаткиной за оскорбления

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов принёс извинения теннисистке Дарье Касаткиной за оскорбления в соцсети.

Накануне во втором круге Уимблдона Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко раскритиковал теннисистку в директе «Инстаграма».

«Друзья, мои недавние сообщения в директ Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Знаю, что моему поведению нет оправданий, и признаю свою вину. Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написанные на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!» — написал Хубулов в своём «инстаграме».