«Химки» близки к подписанию контракта с Ари

«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.

Напомним, что в минувшем сезоне 35-летний форвард бразильского происхождения принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее Ари выступал в РПЛ за такие клубы, как московский «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

Отметим, что ранее о желании «Химок» подписать Ари сообщал «РБ Спорт».

Напомним, что подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Ранее они подписали шведского футболиста Бесарда Сабовича, защитника из Словении Душана Стоиновича и ещё троих игроков.