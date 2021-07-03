«Химки» близки к подписанию контракта с Ари

«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.
Напомним, что в минувшем сезоне 35-летний форвард бразильского происхождения принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее Ари выступал в РПЛ за такие клубы, как московский «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
Отметим, что ранее о желании «Химок» подписать Ари сообщал «РБ Спорт».
Напомним, что подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Ранее они подписали шведского футболиста Бесарда Сабовича, защитника из Словении Душана Стоиновича и ещё троих игроков.
- 3 июля 2021
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