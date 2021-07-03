Магуайр назвал одного из самых опасных игроков в составе сборной Украины

28-летний защитник сборной Англии Гарри Магуайр выразил мнение о предстоящей встрече 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Украины.
«Сборная Украины верна хорошим принципам. Им нравится выстраивать комбинации, играть. В атаке у них есть опасные игроки — Ярмоленко, который играет за «Вест Хэм». Так что это хорошая команда с хорошей структурой.
Игра в Риме? Это будет гораздо тише. Фанаты на «Уэмбли» были невероятны, атмосфера была наэлектризована. Но это мотивирует нас одержать победу и вернуться на «Уэмбли», чтобы сыграть в полуфинале», — цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.
Матч между сборными Украины и Англии состоится сегодня, в субботу, 3 июля, в Риме на стадионе «Олимпико». Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.
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