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Чехия — Дания: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020, время начала матча Чехия — Дания

Чехия — Дания: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
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Сегодня, в субботу, 3 июля, состоится встреча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 между сборными Чехии и Дании. Матч пройдёт в Баку (Азербайджан) на стадионе «Олимпийский». Начало матча – 19:00 мск, трансляция – «Россия 1».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Ему помогут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья – Сергей Карасёв из России.

Напомним, что Чехия вышла в плей-офф с третьего места в группе D, а в 1/8 финала им удалось обыграть Нидерланды (2:0). Дания стала второй в группе B, для преодоления стадии 1/8 финала они разгромили Уэльс (4:0).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
Дания

В пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором – сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.

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