Геннадий Орлов: надо менять половину состава сборной России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игроках сборной России.



«Считаю, что надо менять половину состава сборной России и делать ставку на молодых. У нас есть ребята. Я согласен с Путиным в одном — у нас есть потенциал. Это и к футболу относится. Поэтому надо просто умело взять, расставить, увлечь. Кто сможет увлечь, какой новый тренер? Надо подумать. Кандидатуры есть», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.



Напомним, ранее технический комитет РФС выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, несмотря на провал национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.