Дюпин и Макаров присоединились к «Рубину» на сборах

Голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров присоединились к «Рубину» на сборах, сообщает пресс-служба казанской команды.



Напомним, ранее футболисты находились в расположении сборной России и принимали участие в чемпионате Европы.

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Инстаграме».



Сборная России набрала 3 очка на групповом этапе Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Соперниками российской национальной команды по группе В были сборные Бельгии, Дании и Финляндии.



По итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. Чемпионом страны стал «Зенит».