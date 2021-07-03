Дюпин и Макаров присоединились к «Рубину» на сборах
Поделиться
Голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров присоединились к «Рубину» на сборах, сообщает пресс-служба казанской команды.
Напомним, ранее футболисты находились в расположении сборной России и принимали участие в чемпионате Европы.
Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Инстаграме».
Сборная России набрала 3 очка на групповом этапе Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Соперниками российской национальной команды по группе В были сборные Бельгии, Дании и Финляндии.
По итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. Чемпионом страны стал «Зенит».
Новость по темеСлуцкий рассказал, у кого в «Рубине» проблемы с дисциплиной
Комментарии
- 3 июля 2021
-
14:25
-
14:18
-
14:03
-
13:53
-
13:39
-
13:30
-
13:13
-
13:04
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:21
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
09:54
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
Партнерский контент