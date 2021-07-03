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Дюпин и Макаров присоединились к «Рубину» на сборах

Дюпин и Макаров присоединились к «Рубину» на сборах
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Голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров присоединились к «Рубину» на сборах, сообщает пресс-служба казанской команды.

Напомним, ранее футболисты находились в расположении сборной России и принимали участие в чемпионате Европы.

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Инстаграме».

Сборная России набрала 3 очка на групповом этапе Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Соперниками российской национальной команды по группе В были сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

По итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. Чемпионом страны стал «Зенит».

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