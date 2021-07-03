Игрокам сборной Дании вручили футболку чешской команды с фамилией Эриксена

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек вручил капитану сборной Дании Симону Кьеру футболку чешской команды с фамилией Кристиана Эриксена.
На футболке с 10-м номером написаны пожелания выздоровления Кристиану и есть автографы игроков сборной Чехии. Фото опубликовано в «твиттере» УЕФА.
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.
Встреча 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступает россиянин Сергей Карасёв.
- 3 июля 2021
-
20:37
-
20:22
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:43
-
19:23
-
19:20
-
19:06
-
19:06
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:45
-
18:30
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:20
-
16:51
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:36