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Игрокам сборной Дании вручили футболку чешской команды с фамилией Эриксена

Игрокам сборной Дании вручили футболку чешской команды с фамилией Эриксена
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Капитан сборной Чехии Томаш Соучек вручил капитану сборной Дании Симону Кьеру футболку чешской команды с фамилией Кристиана Эриксена.

На футболке с 10-м номером написаны пожелания выздоровления Кристиану и есть автографы игроков сборной Чехии. Фото опубликовано в «твиттере» УЕФА.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Встреча 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступает россиянин Сергей Карасёв.

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