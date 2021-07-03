Эрмитаж выступил против фан-зоны в Петербурге, но она будет работать до конца Евро-2020

Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж выступил против фан-зоны в Санкт-Петербурге. На официальном сайте музея появилось соответствующее заявление.

«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход.

Напомним, что ФИФА — организаторы чемпионата мира по футболу в 2018 году — оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади. Напомним также, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007–2008 годах, также навязанный внешним давлением», — говорится в заявлении Эрмитажа.

Однако вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил, что фан-зона будет продолжать работу вплоть до окончания турнира, то есть до 11 июля.



«Зона публичного просмотра будет работать до конца чемпионата, до финального матча. Символику Евро в городе начнут убирать 13 июля», — цитирует Пиотровского ТАСС.