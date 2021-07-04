Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству забитых мячей со штрафных

Сегодня, в воскресенье, 4 июля, в Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялась встреча 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора, которая завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0.
На третьей добавленной минуте к основному времени матча отличиться со штрафного удалось нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. Как отмечает ESPN в «Твиттере», благодаря этому забитому мячу ему удалось обойти португальца Криштиану Роналду по количеству голов со стандартов, с учётом матчей за клуб и сборную, – у аргентинца стало 58 голов, а у форварда «Ювентуса» их 57.
Напомним, что 30 июня у Месси истёк срок контракта с «Барселоной». Сейчас он является свободным агентом, но ведёт переговоры о пролонгации сотрудничества с сине-гранатовыми.
- 4 июля 2021
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