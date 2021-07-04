Патрик Виейра возглавил «Кристал Пэлас»

Новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра. О назначении объявлено на официальном сайте клуба. Контракт со специалистом рассчитан на три года.
«Я очень рад возможности вернуться в Премьер-лигу и управлять этим прекрасным футбольным клубом. Надеюсь, что мы сможем добиться успехов и продолжим продвигать клуб», — цитирует Виейру пресс-служба клуба.
Виейра в бытность футболистом играл в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». В ходе карьеры также выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус» и «Интер». Впоследствии работал тренером в системе «Манчестер Сити», а также с 2016 по 2018 год возглавлял «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы Патрика была «Ницца», которую он покинул в прошлом году.
Ранее у «Кристал Пэлас» дважды подряд сорвалось назначение нового главного тренера. В последний момент не удалось договориться с Нуну Эшпириту Санту (возглавил «Тоттенхэм Хотспур»), а Люсьен Фавр передумал подписывать контракт, несмотря на согласованные условия.
- 4 июля 2021
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