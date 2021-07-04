«Вайле» заплатил «Краснодару» за Онугху € 600 тыс. и отдал его в аренду в «Крылья Советов»

«Вайле» выкупил нападающего Германа Онугху у «Краснодара» за € 600 тысяч и заплатит 45% с последующей перепродажи. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Следующий сезон Онугха проведёт в аренде в «Крыльях Советов», куда его отдал датский клуб. У самарцев есть право выкупа игрока», — сказал источник «Чемпионату».

24-летний Онугха перешёл в «Краснодар» в июле 2018 года. За основную и вторую команды форвард в сумме сыграл 64 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами. В феврале 2021 года Герман был арендован клубом «Вайле» из датской Суперлиги, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В составе «Вайле» Онугха провёл 19 матчей, забил 5 голов и записал на свой счёт одну голевую передачу.