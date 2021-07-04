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«Манчестер Юнайтед» предложит Люку Шоу новый контракт

«Манчестер Юнайтед» предложит Люку Шоу новый контракт
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу с большой долей вероятности продлит контракт с клубом в ближайшее время. Об этом сообщает популярный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, манкунианцы предложат англичанину новое соглашение в ближайшие месяцы. Его считают ключевым игроком, и главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы Шоу был на 100% вовлечён в проект.

Люк Шоу — воспитанник «Саутгемптона». Он присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. За время пребывания в клубе Шоу провёл 185 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с манкунианцами рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в € 35 млн.

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