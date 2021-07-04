ЦСКА интересуется Диего Годином

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Кальяри» Диего Годину. Армейцы уже сделали предложение по 35-летнему уругвайцу, но сам игрок предпочитает остаться в итальянской Серии А, информирует Tutto Cagliari.

Контракт Година с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол.

Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Година заинтересовано московское «Динамо». Согласно данным СМИ, российский клуб уже сделал «Кальяри» предложение по игроку и готов платить 35-летнему футболисту около € 4 млн.