Украинские фанаты овациями встретили вернувшуюся с Евро сборную. Видео

Сборная Украины по футболу вернулась в страну после вылета с чемпионата Европы – 2020. Напомним, команда Андрея Шевченко уступила в четвертьфинале сборной Англии (0:4).
Несмотря на разгромное поражение в матче 1/4 финала Евро, фанаты сборной Украины встретили футболистов и тренерский штаб как героев. Представители национальной команды поднялись на установленную сцену и спели вместе с болельщиками гимн страны. После этого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял инициативу на себя и произнёс речь, в которой поблагодарил игроков и болельщиков.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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