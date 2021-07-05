Тедеско рассказал, что получал «очень заманчивые» предложения во время работы в «Спартаке»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что пользовался спросом за рубежом во время работы в России.
«В течение полутора лет в «Спартаке» я получал предложения из-за границы и из Бундеслиги, в том числе очень заманчивые. Но для меня было очевидно, что нужно остаться верным клубу до конца контракта. Как я и сказал в декабре», — приводит слова Тедеско Kicker.
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и пробилась в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Преемником Доменико стал португальский специалист Руй Витория, известный по работе в «Бенфике».
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