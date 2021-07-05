Франк Рибери не намерен завершать карьеру. Он хочет играть до 40 лет

Бывший полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, пребывающий в статусе свободного агента, ждёт предложений.



Как сообщает Sport Bild, 38-летний футболист после истечения контракта с «фиалками» вернулся в Мюнхен, где проводит время с семьёй и ожидает варианты для продолжения карьеры. По информации источника, Франк не намерен завершать карьеру этим летом и хочет играть ещё два сезона — до 40 лет.



В марте сообщалось, что Рибери склоняется к уходу из «Фиорентины» и возвращению в Германию. В услугах француза были заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.



Рибери перешёл в «Фиорентину» в 2019 году, а до этого на протяжении 12 лет защищал цвета «Баварии». В ходе карьеры также выступал за «Марсель», «Галатасарай» и ряд команд на родине. В минувшем сезоне хавбек провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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