Франк Рибери не намерен завершать карьеру. Он хочет играть до 40 лет

Бывший полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, пребывающий в статусе свободного агента, ждёт предложений.
Как сообщает Sport Bild, 38-летний футболист после истечения контракта с «фиалками» вернулся в Мюнхен, где проводит время с семьёй и ожидает варианты для продолжения карьеры. По информации источника, Франк не намерен завершать карьеру этим летом и хочет играть ещё два сезона — до 40 лет.
В марте сообщалось, что Рибери склоняется к уходу из «Фиорентины» и возвращению в Германию. В услугах француза были заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в 2019 году, а до этого на протяжении 12 лет защищал цвета «Баварии». В ходе карьеры также выступал за «Марсель», «Галатасарай» и ряд команд на родине. В минувшем сезоне хавбек провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
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