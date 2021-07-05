«Динамо» подтвердило переход грузинского полузащитника Гагнидзе
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Московское «Динамо» в своём официальном «твиттере» подтвердило, что подписало контракт с полузащитником одноимённого клуба из Тбилиси Лукой Гагнидзе.
Контракт с 18-летним грузинским футболистом рассчитан на пять лет. «Добро пожаловать, Лука!» — говорится в сообщении бело-голубых.
О том, что Гагнидзе подписал контракт с «Динамо», «Чемпионат» сообщил в конце июня.
В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 700 тыс. Сообщалось, что «Динамо» отдаст игрока в аренду.
«Динамо» в минувшем сезоне заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и упустило возможность выступить в еврокубках.
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