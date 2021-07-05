Воспитанник ЦСКА Фёдоров подписал контракт с «Зенитом-2»
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20-летний защитник Даниил Фёдоров продолжит карьеру в «Зените-2». Футболист подписал двухлетний контракт со второй командой сине-бело-голубых, информирует клубная пресс-служба.
«Я очень рад оказаться в системе такого клуба как «Зенит». Буду выкладываться и делать всё возможное, чтобы команда достигла серьёзных успехов в предстоящем сезоне. Первые тренировки под руководством Владислава Николаевича прошли хорошо, все ребята стараются, мне очень комфортно с первых минут в новом коллективе», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Зенита».
Стоит отметить, что Даниил является воспитанником футбольной академии ЦСКА, в которой играл с 11 лет. Также он провёл несколько лет в академии московского «Динамо».
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