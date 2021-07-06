Защитник «Зенита» Круговой: хочу сыграть против Мбаппе, проверить свою скорость

Защитник «Зенита» Данил Круговой признался, что хотел бы встретиться в Лиге чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
«Я хочу, чтобы в ЛЧ нам «ПСЖ» достался. Хочу сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость. Если уступлю ему — значит, мне точно будет над чем поработать. Если вдруг превзойду его — значит, меня надо брать в «ПСЖ» (смеётся)», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в своей группе, уступив «Брюгге», «Лацио» и дортмундской «Боруссии».
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