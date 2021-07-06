Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» арендовал Маттео Гюэндузи у «Арсенала»

«Марсель» арендовал Маттео Гюэндузи у «Арсенала»
Комментарии

«Марсель» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Маттео Гюэндузи из лондонского «Арсенала».

22-летний французский футболист присоединился к провансальцам на правах аренды, рассчитанной на один сезон. В договоре также прописана опция последующего выкупа.

Фото: Официальный сайт ФК «Олимпик» (Марсель)

Ранее Гюэндузи опубликовал сообщение, в котором попрощался с «Арсеналом».

Маттео присоединился к «канонирам» в 2018 году, а до этого выступал за «Лорьян». Минувший сезон игрок провёл на правах аренды в «Герте». В составе берлинской команды Гюэндузи принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек.

«Марсель» по итогам минувшей кампании занял пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Новость по теме
«Марсель» арендовал Ундера у «Ромы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021