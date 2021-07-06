«Марсель» арендовал Маттео Гюэндузи у «Арсенала»

«Марсель» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Маттео Гюэндузи из лондонского «Арсенала».
22-летний французский футболист присоединился к провансальцам на правах аренды, рассчитанной на один сезон. В договоре также прописана опция последующего выкупа.
Фото: Официальный сайт ФК «Олимпик» (Марсель)
Ранее Гюэндузи опубликовал сообщение, в котором попрощался с «Арсеналом».
Маттео присоединился к «канонирам» в 2018 году, а до этого выступал за «Лорьян». Минувший сезон игрок провёл на правах аренды в «Герте». В составе берлинской команды Гюэндузи принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек.
«Марсель» по итогам минувшей кампании занял пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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