«Марсель» арендовал Маттео Гюэндузи у «Арсенала»

«Марсель» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Маттео Гюэндузи из лондонского «Арсенала».



22-летний французский футболист присоединился к провансальцам на правах аренды, рассчитанной на один сезон. В договоре также прописана опция последующего выкупа.

Фото: Официальный сайт ФК «Олимпик» (Марсель)

Ранее Гюэндузи опубликовал сообщение, в котором попрощался с «Арсеналом».



Маттео присоединился к «канонирам» в 2018 году, а до этого выступал за «Лорьян». Минувший сезон игрок провёл на правах аренды в «Герте». В составе берлинской команды Гюэндузи принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек.



«Марсель» по итогам минувшей кампании занял пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1.