Николас Бурдиссо стал техническим директором «Фиорентины»
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Бывший футболист сборной Аргентины Николас Бурдиссо, до последнего времени работавший спортивным директором «Боки Хуниорс», вернулся в Италию.
Экс-защитник занял пост технического директора «Фиорентины», о чём сообщает пресс-служба клуба из Флоренции. Подробности соглашения не уточняются.
Бурдиссо является воспитанником «Боки Хуниорс», в основной команде дебютировал в 1999 году. В 2004 году защитник перебрался в миланский «Интер», а с 2009 по 2014 год защищал цвета «Ромы». Последними клубами в карьере Бурдиссо стали «Дженоа» и «Торино», за который он выступал до этого года. С 2003 по 2011 год он также вызывался в сборную Аргентины. Спортивным директором «Боки Хуниорс» работал с конца 2018 года.
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