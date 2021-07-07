Источник: Бальбуэна перейдёт в «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна перейдёт в «Динамо», сообщает турецкий журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Все детали сделки согласованы, московский клуб объявит о переходе Бальбуэны в ближайшее время.
Сообщалось, что парагваец склоняется к переходу в испанский «Бетис», но у него было более выгодное предложение от московского «Динамо».
В начале июня английский «Вест Хэм» объявил об уходе из клуба парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна. 29-летний футболист покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.
В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.
- 7 июля 2021
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