Хабиб — о выходе Англии в финал Евро-2020: в стране процветает спорт, а не коррупция

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020. Соответствующий пост Хабиб разместил в «сториз» своего «инстаграма». В матче 1/2 финала англичане обыграли национальную команду Дании (2:1).
«Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Всё из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция», — написал Хабиб.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/
Отметим, что игроком матча был признан нападающий сборной Англии Гарри Кейн.
В финальном матче Евро-2020 англичане сыграют со сборной Италии, которая в первом полуфинальном матче оказалась сильнее национальной команды Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).
Ранее победу своих подопечных прокомментировал главный тренер англичан — Гарет Саутгейт.
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