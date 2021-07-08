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Кейн – первый футболист, не забивший пенальти в овертайме чемпионата Европы

Кейн – первый футболист, не забивший пенальти в овертайме чемпионата Европы
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал первым футболистом в истории чемпионата Европы, которому не удалось реализовать пенальти в овертайме, сообщает в своём «твиттере» MisterChip.

Напомним, на 102-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Дании, который не смог реализовать Кейн, однако, он был первым на добивании и отправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал победным для сборной Англии.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии обыграла Данию. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).

В финале турнира сборная Англии встретится с Италией, которая в своём полуфинальном матче обыграла Испанию. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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