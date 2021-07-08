Сердар Азмун тренируется по индивидуальной программе после матча «Зенита» с «Вердером»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун тренируется по индивидуальной программе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
26-летний иранский футболист провёл разминку в общей группе, а после работал с тренером по физподготовке в индивидуальном режиме.
Накануне, 7 июля, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Вердером» (2:2). Азмун провёл на поле все 90 минут, а после встречи главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что форвард получил повреждение на предыгровой разминке.
«Зенит» — чемпион минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.
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