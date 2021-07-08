Соболев: физически на Евро я сильно не устал, а вот морально отдохнуть было нужно

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как провёл первые дни после вылета сборной России с чемпионата Европы – 2020.



«Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы «перезагрузиться». На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться», — цитирует Соболева пресс-служба «Спартака».



21 июня национальная команда России разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. В итоге подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане.

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