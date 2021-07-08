Сборная России выиграла меньше половины матчей при Станиславе Черчесове

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после 1792 дней на посту.



Под руководством специалиста национальная команда провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед, потерпела 21 поражение и 11 раз сыграла вничью. За это время сборная забила 106 мячей и пропустила 85. Черчесов суммарно задействовал 71 футболиста.



Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Новость по теме Станислав Черчесов пожелал удачи своему будущему преемнику в сборной России