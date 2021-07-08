Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России выиграла меньше половины матчей при Станиславе Черчесове

Сборная России выиграла меньше половины матчей при Станиславе Черчесове
Аудио-версия:
Комментарии

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после 1792 дней на посту.

Под руководством специалиста национальная команда провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед, потерпела 21 поражение и 11 раз сыграла вничью. За это время сборная забила 106 мячей и пропустила 85. Черчесов суммарно задействовал 71 футболиста.

Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Новость по теме
Станислав Черчесов пожелал удачи своему будущему преемнику в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021