Зидан ждёт предложения от сборной Франции

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не собирается работать на клубном уровне в следующем сезоне и будет ждать предложения от сборной Франции.
Как информирует ESPN, Зидан ждёт отставки нынешнего тренера сборной Франции Дидье Дешама после провала национальной команды на Евро. Зинедин является первым приоритетом в шорт-листе французской федерации футбола.
Напомним, Зидан впервые возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018-м он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
- 9 июля 2021
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