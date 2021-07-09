Квинси Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Фото

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прибыл в расположение команды после выступлений за сборную Нидерландов на чемпионате Европы — 2020. Нидерландцы проиграли сборной Чехии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

«Ещё одно долгожданное возвращение! Промес начал подготовку к сезону с командой», — говорится в сообщении красно-белых.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака».

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов хочет привлечь к ответственности Промеса, который обвиняется в нанесении ножевых ранений. В конце 2020 года стало известно об инциденте с участием Квинси, произошедшем в июле прошлого года. Форвард побывал на семейной вечеринке, во время которой один из гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили.