Бонуччи: мы с Кьеллини разъедемся из сборной 12 числа, а уже 14-го вместе поедем в отпуск

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о предстоящем финале Евро-2020. Итальянцы сыграют со сборной Англии 11 июля. Также Леонардо ответил на вопрос, какие у него отношения с капитаном команды Джорджо Кьеллини.
«Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь.
У Англии очень сильные нападающие: быстрые на флангах и мощные в центре, будь то Кейн или Калверт-Льюин. Кейн — один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних матчах. В начале турнира я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу.
Два центральных защитника сборной Англии — Магуайр и Стоунз — обладают огромным опытом, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Сити». Чтобы удивить их, потребуется большая хитрость. Чиро Иммобиле и Белотти должны сохранять спокойствие. Когда они не забивают, их критикуют, но они очень важны в плане командной работы. Это мы должны выводить их на позиции для результативного удара. В любом случае они отдадут все силы и могут сыграть решающую роль.
Кьеллини? Мы разъедемся из сборной 12 числа, а уже 14-го встретимся, чтобы вместе с нашими семьями уехать в отпуск. Так что вы понимаете, какие у нас с ним отношения», — цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.
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