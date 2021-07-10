Илья Шкурин: Украина приветливая, уютная страна

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин прокомментировал переход в киевское «Динамо» на правах аренды.
«О клубе знаю достаточно, ведь Украина и Белорусь непосредственные соседи. К тому же клуб большой, клуб с великой историей, с великими игроками и тренерами. Так что слышал достаточно. Я был в Украине один раз на сборах. Приветливая, уютная страна», — приводит слова Шкурина официальный сайт киевского «Динамо».
Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа.
Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.
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