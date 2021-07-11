Индзаги пожелал Иммобиле забить в финале Евро-2020

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнение об игре нападающего сборной Италии Чиро Иммобиле на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«На мой взгляд, Чиро Иммобиле прекрасный нападающий. У него были хорошие матчи на групповом этапе и в плей-офф. Черновой работой он помогал сборной Италии играть лучше. Желаю ему забить в финале. Это была бы для него вишенка на торте», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).