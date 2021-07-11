Сборная Италии установила собственный рекорд по числу забитых мячей на крупных турнирах

Сборная Италии по футболу в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии сравняла счёт благодаря точному удару Леонардо Бонуччи на 67-й минуте. Этот гол стал для них 13-м на чемпионате, что является рекордом итальянцев на крупных международных турнирах.

Ранее «Скуадра адзурра» забивала 12 голов на чемпионатах мира — в 1934-м, 1982-м и 2006-м.

Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.