Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Италии установила собственный рекорд по числу забитых мячей на крупных турнирах

Сборная Италии установила собственный рекорд по числу забитых мячей на крупных турнирах
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Италии по футболу в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии сравняла счёт благодаря точному удару Леонардо Бонуччи на 67-й минуте. Этот гол стал для них 13-м на чемпионате, что является рекордом итальянцев на крупных международных турнирах.

Ранее «Скуадра адзурра» забивала 12 голов на чемпионатах мира — в 1934-м, 1982-м и 2006-м.

Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021