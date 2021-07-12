Англичане громили Лондон и плакали, Италия эпично праздновала победу на Евро. Фото финала

11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в финальном матче чемпионата Европы — 2020 сборная Италии одержала победу над командой Англии в серии пенальти и стала обладателем заветного трофея. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Лучшим игроком чемпионата Европы — 2020 признан голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Он стал вторым вратарём после Петера Шмейхеля, который удостоился этого звания.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, сборная Италии не проигрывает уже в 34 матчах подряд, из которых победами завершились 27. Последнее поражение она потерпела в сентябре 2018 года в матче с Португалией.

Лучшие кадры с матча Италия — Англия — в фотоподборке «Чемпионата».