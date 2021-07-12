Дзюба – лидер Евро-2020 по общему количеству и числу выигранных воздушных единоборств

32-летний нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба остался лидером чемпионата Европы – 2020 по общему количеству воздушных единоборств и числу выигранных верховых дуэлей согласно продвинутой статистике InStat.
Суммарно на счету Дзюбы за весь турнир 72 попытки вступить в верховое единоборство, у ближайшего конкурента в лице форварда сборной Англии Гарри Кейна – 68, который провёл на четыре игры больше.
По количеству выигранных единоборств разница с ближайшим конкурентом – центральным защитником сборной Дании Симоном Кьером ещё более существенна – 39 против 29.
Напомним, Дзюба принял участие во всех трёх матчах за сборную России на Евро-2020, ему удалось отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей.
- 12 июля 2021
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